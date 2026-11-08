Nach der Pattsituation bei der ‌Parlamentswahl ⁠in Israel hat Präsident ⁠Isaac Herzog am Sonntag den Politiker ‌Gadi Eisenkot offiziell ‌mit ​der Regierungsbildung beauftragt. Er wolle so schnell wie möglich eine breite nationale Notstandsregierung formen, ‌sagte der ehemalige Armeechef.