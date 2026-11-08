Nach der Pattsituation bei der Parlamentswahl in Israel hat Präsident Isaac Herzog am Sonntag den Politiker Gadi Eisenkot offiziell mit der Regierungsbildung beauftragt. Er wolle so schnell wie möglich eine breite nationale Notstandsregierung formen, sagte der ehemalige Armeechef.
Bei der Wahl am 27. Oktober hatten weder Eisenkots Bündnis noch der Block des amtierenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu eine Mehrheit in der 120 Sitze zählenden Knesset erringen können. Eisenkot hat nun zunächst 28 Tage Zeit, um eine Koalition zu schmieden.
(Reuters)