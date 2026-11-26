Viele dieser Zulieferer für Netzausbau und Elektrifizierung sind in den letzten Monaten an den Börsen stark gefallen. Nun sind sie laut Bantleon wieder attraktiver geworden. Dazu zählt etwa das weltweit tätige Energiemanagement-Unternehmen Eaton mit Sitz in Dublin. Die Aktie hat seit Anfang Oktober rund 30 Prozent an Wert verloren.