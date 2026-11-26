Infrastrukturaktien handeln gemessen am Unternehmenswert im Vergleich zum operativen Gewinn (EV/Ebitda) derzeit mit einem Abschlag von rund 9 Prozent gegenüber dem breiten Aktienindex MSCI World. Dies sei historisch betrachtet ein seltenes Niveau, schreibt Frederik Bröker, Senior Portfoliomanager Aktien beim Vermögensverwalter Bantleon, in einer Mitteilung.
Der Sektor war im Spätsommer wegen der Zinserwartungen unter Druck geraten, hat sich danach aber erholt. Besonders Versorger legten im Oktober stark zu. Trotz des jüngsten Kursanstiegs seien globale Infrastrukturaktien immer noch günstig, so Bröker. «Für langfristig orientierte Anleger bietet das aktuelle Bewertungsniveau noch immer eine attraktive Einstiegschance.»
Elektrifizierung, Netzausbau und steigender Strombedarf blieben schliesslich Wachstumstreiber im Infrastruktur-Umfeld. Viele Infrastrukturunternehmen schütten laut dem Portfoliomanager zudem dank planbarer, teils regulierter Cashflows überdurchschnittliche Dividenden aus, die zudem mit der wachsenden Kapitalbasis steigen können.
Wegen des mittelfristig zu erwartenden Renditeanstiegs hebt Bröker aber eine spezielle Gruppe von Aktien hervor: Die sogenannten Infrastruktur-Enabler. Diese sind laut dem Portfoliomanager weniger zinssensitiv.
Viele dieser Zulieferer für Netzausbau und Elektrifizierung sind in den letzten Monaten an den Börsen stark gefallen. Nun sind sie laut Bantleon wieder attraktiver geworden. Dazu zählt etwa das weltweit tätige Energiemanagement-Unternehmen Eaton mit Sitz in Dublin. Die Aktie hat seit Anfang Oktober rund 30 Prozent an Wert verloren.
Zu den attraktiven Enabler-Werten gehört auch ABB. Der Titel war mit einem Jahresanstieg von bisweilen 50 Prozent lange die beste Aktie im Swiss Market Index. Nun hat die Aktie seit Anfang Juli 25 Prozent korrigiert.
Gesunken ist an der Börse auch der französische Elektrotechnik- und Energietechnologie-Konzern Schneider Electric, tätig im Bereich Energiemanagement für Gebäude und Rechenzentren. Der Verlust seit Anfang Oktober beträgt 31 Prozent.
Am deutlichsten unter die Räder kam aber das US-amerikanische Energieunternehmen GE Vernova, das 2024 aus der Aufspaltung von General Electric hervorging. Seit Anfang Juli resultiert an der Börse ein Verlust von 40 Prozent.
«Nach der Neubewertung des KI-Investitionszyklus haben die Kurse dieser Aktien zuletzt korrigiert und boten attraktive Einstiegsmöglichkeiten, insbesondere weil die Nachfrage nach Netz- und Elektrifizierungstechnik nicht allein am Ausbau von Rechenzentren hängt», schreibt Bröker.