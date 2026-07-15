Die Lucid-Aktie fiel nach dem ‌Blog-Bericht um 57 Prozent auf 2,37 Dollar. Wegen starker Kursschwankungen wurde der Handel mehrmals ausgesetzt. Seit dem Börsengang vor knapp fünf ​Jahren hat ​das Papier rund 99 ⁠Prozent seines Wertes verloren, da der Konzern ​bislang keine Gewinne ⁠erzielt. Unter dem seit Juni amtierenden Chef Silvio Napoli durchläuft ‌Lucid eine umfassende Restrukturierung. Der Autobauer hatte angekündigt, rund 18 Prozent der Stellen in den USA zu ‌streichen und die Führungsebene zu verschlanken, um die ​Kosten zu senken.