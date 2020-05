Die Modell-S-Autos werden ab 79'990 Dollar und das Sport-Utility-Fahrzeug Modell X ab 84'990 Dollar erhältlich sein, während das billigste Modell 3 nun 37'990 Dollar kostet, wie es auf der Website von Tesla hiess.

Mit den Preiskürzungen reagiert Tesla auf eine sinkende Nachfrage nach Autos in der Corona-Krise. Unklar ist jedoch, ab wann die Preisanpassungen in Kraft treten werden. Auch in China werde Tesla die Preise für die von ihm importierten Modelle S und X senken, jedoch die für das vor Ort hergestellte Modell-3-Auto unverändert lassen.

(Reuters/cash)