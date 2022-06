Der verbliebene Geschäftsbereich Digital Systems beschäftigt gemäss den Angaben rund 600 Mitarbeiter. Er entwickelt hauptsächlich Vorschaltgeräte für traditionelle und LED-Beleuchtung.

Der Verkauf sei ein weiterer Meilenstein in der Umsetzung der Strategie von AMS Osram, heisst es in der Mitteilung weiter. Das Unternehmen will sich auf die Kerntechnologien in den Bereichen Beleuchtung, Visualisierung und Sensorik konzentrieren und Geschäfte veräussern, die nicht zum Kern der Unternehmensstrategie gehören. Der Verkauf von Digital Systems war denn auch ein erklärtes Ziel.

(AWP)