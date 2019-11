Per 1. März 2020 wird Lorenzo Trezzini diese Aufgabe übernehmen und damit Anthony Goldstein ablösen. Goldstein werde nach 37 Jahren bei Caro Gavazzi in den Ruhestand treten, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Für eine reibungslose Übergabe an seinen Nachfolger wird er allerdings noch bis Ende Juli 2020 im Unternehmen bleiben.

Trezzini verfügt über mehr als 20 Jahre an Erfahrung in Führungspositionen im Finanzwesen in Europa und den USA. Unter anderem war er als Finanzchef bei der Valartis Gruppe und der Valartis Bank oder für die Valora Holding tätig.

(AWP)