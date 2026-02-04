2025 war der Erlös von Lilly angetrieben von seinen Blockbustern, den Abnehmmedikamenten Mounjaro und Zepbound, um 45 Prozent auf 65,2 Milliarden Dollar (rund 55,2 Mrd Euro) hochgeschnellt. Dabei verlief das Schlussquartal überraschend stark. Unter dem Strich verdiente Lilly 2025 mit 20,6 Milliarden Dollar fast doppelt so viel wie im Vorjahr. 2026 peilt das Management nun bereinigt um Sondereffekte einen Gewinn von 33,50 bis 35 Dollar an - auch das ist mehr als von Analysten bisher erwartet.