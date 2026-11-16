Der Kaufpreis setze ‌sich aus einer nicht ‌bezifferten Vorabzahlung sowie ​an klinische Fortschritte und behördliche Zulassungen geknüpften Meilensteinzahlungen zusammen, teilte Calytrix am Montag mit. Das erst 2025 ‌gegründete Unternehmen entwickelt Antikörper-Therapien zur Behandlung seltener Blutkrankheiten, bei denen das Knochenmark ​krankhafte Blutzellen produziert.

Mit dem ​Zukauf will ​Eli Lilly sein Portfolio in der ‌Hämatologie stärken und sich breiter aufstellen. Der Konzern versucht derzeit, seine Abhängigkeit ​von ​den umsatzstarken ⁠Diabetes- und Abnehmpräparaten zu ​verringern, die bislang ⁠seinen wichtigsten Wachstumsmotor bilden.

(Reuters)