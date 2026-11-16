Der Kaufpreis setze sich aus einer nicht bezifferten Vorabzahlung sowie an klinische Fortschritte und behördliche Zulassungen geknüpften Meilensteinzahlungen zusammen, teilte Calytrix am Montag mit. Das erst 2025 gegründete Unternehmen entwickelt Antikörper-Therapien zur Behandlung seltener Blutkrankheiten, bei denen das Knochenmark krankhafte Blutzellen produziert.
Mit dem Zukauf will Eli Lilly sein Portfolio in der Hämatologie stärken und sich breiter aufstellen. Der Konzern versucht derzeit, seine Abhängigkeit von den umsatzstarken Diabetes- und Abnehmpräparaten zu verringern, die bislang seinen wichtigsten Wachstumsmotor bilden.
(Reuters)