Eli Lilly finanziert den Zukauf mit den hohen Gewinnen aus dem Verkauf seiner ​Medikamente ​gegen Fettleibigkeit und Diabetes. Der ⁠Konzern befindet sich auf ​Einkaufstour, um sich breiter ⁠aufzustellen und die Abhängigkeit von seinen Kassenschlagern zum ‌Abnehmen zu verringern. Die Ausgaben für Übernahmen im Jahr 2026 übersteigen bereits jetzt ‌die der Vorjahre.