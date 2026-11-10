Gleichzeitig nahm die krankhafte Sauerstoffbelastung während des Schlafs ab, das Körpergewicht wurde reduziert und auch der systolische Blutdruck sank. Lilly plant laut Mitteilung, die Zulassungserweiterung für Schlafapnoe noch Ende 2026 bei der US-Behörde FDA einzureichen. Damit entwickelt sich Orforglipron von einem oralen GLP-1-Medikament zur Gewichtsreduktion zu einem potenziell breiter einsetzbaren Wirkstoff im Bereich kardiometabolischer Erkrankungen.