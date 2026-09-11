Der Elektronikkomponenten-Hersteller Elma Electronic hat bei einer Gruppe privater Investoren ein zusätzliches Schuldscheindarlehen in Höhe von 5 Millionen Franken platziert. Das Darlehen wird mit 2,0 Prozent verzinst und hat eine Laufzeit bis zum 13. Juli 2033, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.