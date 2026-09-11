Der Elektronikkomponenten-Hersteller Elma Electronic hat bei einer Gruppe privater Investoren ein zusätzliches Schuldscheindarlehen in Höhe von 5 Millionen Franken platziert. Das Darlehen wird mit 2,0 Prozent verzinst und hat eine Laufzeit bis zum 13. Juli 2033, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.
Die Auszahlung erfolge zum 24. September 2026. Mit den zusätzlichen Mitteln will das Unternehmen seine finanzielle Flexibilität stärken. Zudem soll das Geld für die Umsetzung der Wachstumsstrategie verwendet werden.
(AWP)