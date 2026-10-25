Anfang des Jahres handelten Musk und der Verwaltungsrat ein Umsetzungspaket aus, das es ihm ermöglicht, die Optionen im Wege eines Nettoausgleichs auszuüben. Dies reduziert den Liquiditätsbedarf, den er andernfalls für die Begleichung von Steuern und Ausübungskosten hätte aufbringen müssen. Im Gegenzug werden die rund 286 Millionen Aktien, die er erhalten hat, erst im Januar 2028 endgültig unverfallbar – ein zusätzlicher Anreiz für ihn, dem Unternehmen treu zu bleiben. Kommt es jedoch zu einem Kontrollwechsel, werden diese Aktien sofort unverfallbar.