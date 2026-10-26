Das Raumfahrtunternehmen SpaceX hat eine Fremdfinanzierung in Höhe von 40 Milliarden Dollar für den Kauf von Grafikprozessoren abgeschlossen. ‌Dies ⁠teilte Firmenchef Elon Musk auf der Kurznachrichtenplattform X mit. Die gute Bonitätseinstufung ⁠des Unternehmens sowie die Einnahmen aus dem Satelliten-Internetdienst Starlink und dem Geschäft mit Raketenstarts hätten den ‌Zugang zu Krediten gesichert. Es handele sich in erster ‌Linie um kündbare Schuldtitel für ​den Kauf von Grafikprozessoren, die im ersten und zweiten Quartal eintreffen würden, erklärte Musk. Für das laufende Quartal sei dies kein wesentlicher Faktor.