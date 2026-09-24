Emirate wollen wirtschaftliche Verbindungen zum Iran kappen

Die USA hatten kürzlich angekündigt, den Iran mit neuen Sanktionen wirtschaftlich weiter isolieren und so die Führung in die Knie zwingen zu wollen. Zudem drohte Washington sogenannte Sekundärsanktionen gegen Länder und Organisationen an, die in den Wirtschaftsbereichen digitale Vermögenswerte, Technologie, Gold, Luftfahrt und Schifffahrt noch Geschäfte mit dem Iran machen. «Wir setzen die Iraner so unter Druck, wie sie es noch gesehen haben», bekräftigte US-Finanzminister Scott Bessent im US-Sender Fox News.