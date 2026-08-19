Für das Gesamtjahr zeigt sich Emmi leicht optimistischer und präzisiert die Prognose für das organische Wachstum auf 2 bis 3 Prozent von bisher 1 bis 3 Prozent. Die Ziele für den EBIT von 335 bis 355 Millionen Franken und die Reingewinnmarge von 4,8 bis 5,3 Prozent bleiben unverändert.