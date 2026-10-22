Ems-Chemie erhöht zudem die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026. Bisher hatte der Konzern einen Nettoumsatz leicht unter Vorjahr in Aussicht gestellt, nun erwartet er einen Umsatz auf Vorjahresniveau. Die Prognose für den Betriebsgewinn (EBIT) leicht über Vorjahr bleibt unverändert.