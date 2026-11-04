Die US-Investmentbank Jefferies, welche den Titel mit «Buy» einstuft, merkte in einer Kundennotiz zum Ergebnis an, dass dieses weitgehend über den eher niedrig angesetzten Konsensschätzungen lag. Zudem kehrten die Auftragseingänge auf einen Wachstumskurs zurück. Die Auftragseingänge im Bereich «Systeme» profitierten von einer stabilen Nachfrage in den Märkten der Schifffahrtsindustrie, während der Bereich «Dienstleistungen» durch einige Grossaufträge in Asien Auftrieb erhielt. Die Ergebnisse des ersten Halbjahres deuteten darauf hin, dass im zweiten Halbjahr eine leichte Beschleunigung erforderlich sei, um die Konsensprognosen zu erreichen.