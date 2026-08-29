Die Sorgen kommen nicht von ungefähr: Ein Skigebiet ist ein starker Werttreiber für Zweitwohnungen. «Skifahrer sind ein eher zahlungskräftiges Publikum», sagt UBS-Chefökonom Claudio Saputelli zu Blick. «Ohne Skigebiet verliert der Ort an Attraktivität. Wie stark die Preise von Ferienwohnungen nun fallen, lasse sich aber kaum vorhersagen. «Es könnten 10 oder 20 Prozent sein, aber auch deutlich weniger», so der Immobilienexperte. Da die Zukunft des Skigebiets bereits seit einiger Zeit ungewiss war, sind die Preise in den zwölf Monaten bis zum Frühling 2026 bereits leicht gesunken, wie die aktuellsten Zahlen der UBS zeigen.