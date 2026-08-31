Johny Srouji (Chief Hardware Officer): Ein zentraler Abgang zeichnet sich bei Srouji (61) ab. Der Hardware-Chef dachte bereits letztes Jahr an Rücktritt. Er blieb, um die Übergabe an Ternus zu unterstützen. Kenner erwarten, dass er in ein bis zwei Jahren geht. Srouji wollte den Wechsel von Intel-Chips zu eigenen Mac-Prozessoren abschliessen. Dieses Projekt ist beendet. Auch der Umstieg auf eigene Modems steht kurz vor dem Abschluss. Damit fehlen Srouji neue grosse Herausforderungen. Nach seinem Abgang dürfte Apple die Hardware-Sparte wieder in Entwicklung und Technologien aufteilen. Tom Marieb könnte das Engineering übernehmen, während Sri Santhanam oder Zongjian Chen den Technologiebereich leiten könnten.