Vontobel hält dennoch vorerst an seinem Kursziel von 11’000 Franken für die Partizipationsscheine (PS) und an der Kaufempfehlung fest. Unter den Analystinnen und Analysten gehen die Meinungen jedoch auseinander: Von 14 Expertinnen und Experten empfehlen fünf die Aktie zum Kauf, drei raten zum Halten und sechs zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 94’213 Franken für die Namenaktien und 9’517 Franken für die PS.