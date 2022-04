Der Konzern teilte am Freitag mit, sich von Gazprom Germania GmbH und deren Beteiligungen, darunter die Firma Gazprom Marketing & Trading, zurückzuziehen. Nähere Angaben machte das Unternehmen nicht. Von Gazprom Germania war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Der russische Mutterkonzern war bislang alleiniger Eigentümer.

Zu den Beteiligungen von Gazprom Germania gehören auch Töchter in der Schweiz und in Tschechien. Geschäftsfelder von Gazprom Germania sind der Handel, Transport und die Speicherung von Erdgas. Es war zunächst unklar, ob die Ankündigung Konsequenzen für die Erdgaslieferungen von Russland nach Deutschland hat.

Die 1990 gegründete Gesellschaft Gazprom Germania verfügt über ihre Tochter Astora über Gasspeicher in Deutschland und Österreich mit einer Kapazität von insgesamt sechs Milliarden Kubikmeter. In Deutschland gehören die Speicher im niedersächsischen Rehden und in Österreich in Haidach dazu.

Angesichts der explodierenden Gaspreise hatte der deutsche Bundestag kürzlich ein Gesetz beschlossen, wonach die Gasspeicher in Deutschland im Winter gut gefüllt sein müssen. Damit soll verhindert werden, dass durch eine Verknappung die Preise nach oben getrieben werden.

Schalke 04 sollte Gazprom bekannt machen

Laut Geschäftsbericht von 2020 hatte Gazprom Germania inklusive seiner Töchter 1543 Mitarbeiter, darunter 339 in Berlin. "Getreu dem Slogan 'Energie verbindet Menschen' hat die GPG wesentlich dazu beigetragen, die Marke Gazprom in der Öffentlichkeit in Deutschland und Europa bekannter zu machen", hiess es.

Dazu gehörte auch die ab 2007 gepflegte Partnerschaft als Generalsponsor mit dem Fussball-Bundesligisten FC Schalke 04. In Reaktion auf die russische Invasion in der Ukraine hatte der Verein Ende Februar beschlossen, die Partnerschaft mit Gazprom vorzeitig zu beenden.

