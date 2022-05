Siemens Energy ist an Gamesa bereits mit 67 Prozent beteiligt. Für die restlichen Gamesa-Anteilsscheine wollen die Münchener in bar je 18,05 Euro Aktie bieten, wie sie am Samstag mitgeteilt haben. Der Börsenwert von Siemens Ganesa liegt derzeit bei 11,4 Milliarden Euro.

Der Aktienkurs von Gamesa war um mehr als 18 Prozentgestiegen, nachdem Bloomberg am Mittwoch berichtet hatte, dass Siemens Energy eine vollständige Übernahme mit dem Ziel erwägt, das Unternehmen von der Börse zu nehmen - ein Plan, den das Unternehmen später bestätigte. Siemens Energy geht davon aus, dass die Transaktion in der zweiten Hälfte dieses Jahres abgeschlossen sein wird.

Spekulationen seit Monaten

“Obwohl die Aktie nun die hohe Wahrscheinlichkeit einer Übernahme widerspiegelt, stellt der Angebotspreis immer noch ein Aufwärtspotenzial von 7,8 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag dar, und wir gehen davon aus, dass die Aktie am Montag entsprechend zulegen wird”, erklärte Bernstein-Analystin Deepa Venkateswaran.

Spekulationen über eine vollständige Übernahme gibt es schon seit Monaten. Projektverzögerungen und Kostenüberschreitungen haben sich bei Siemens Gamesa gehäuft, was zu mehreren Gewinnwarnungen und einer Aussetzung des Ausblicks geführt hat.

Einsparungen durch niedrige Kosten

Es sei von entscheidender Bedeutung, dass die sich verschlechternde Situation bei Gamesa so schnell wie möglich gestoppt wird und die wertschaffende Neupositionierung schnell beginnt, erklärte Siemens-Energy-Aufsichtsratschef Joe Kaeser.

Siemens Energy geht davon aus, dass innerhalb von drei Jahren nach der Integration von Gamesa in das Unternehmen jährliche Synergien in Höhe von rund 300 Millionen Euro erzielt werden können. Diese Einsparungen sollen durch niedrigere Kosten für die gemeinsame Lieferkette und Logistik sowie durch Einsparungen bei den Forschungs- und Entwicklungs- und Verwaltungskosten erzielt werden.

(Bloomberg)