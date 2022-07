Man habe sich als Ankerinvestor an einer Investitionsrunde in Höhe von 100 Millionen US-Dollar an FlexGen Power Systems beteiligt, teilte Vitol am Dienstag mit.

FlexGen entwickelt den Angaben zufolge für Betreiber von Energiespeichern die Energiemanagement-Softwareplattform "HybridOS".

(AWP)