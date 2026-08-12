Die Internationale Energieagentur (IEA) erwartet für 2026 nun einen Rückgang um 1,6 Millionen Barrel pro Tag. Im Juli war sie erst von einem Minus von 1 Million ausgegangen. Die weltweite Ölnachfrage dürfte damit im laufenden Jahr bei durchschnittlich 103,29 Millionen Barrel pro Tag liegen, teilte die IEA am Mittwoch mit. «Die anhaltende Schliessung der Strasse von Hormus und die höheren Treibstoffpreise belasten weiterhin den Ölverbrauch», erklärte die Energieagentur der Industrieländerorganisation OECD.