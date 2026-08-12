Das bereinigte ⁠Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei im ‌Halbjahr um ein Prozent auf ‌5,4 Milliarden Euro ​gestiegen, teilte E.ON am Mittwoch mit. Damit lag der Konzern im Rahmen der Erwartungen von Analysten, die im ‌Schnitt mit 5,39 Milliarden Euro gerechnet hatten. Für das Gesamtjahr peilt der Konzern weiter ​ein bereinigtes Ebitda von 9,4 ​bis 9,6 Milliarden ​Euro und einen bereinigten Konzernüberschuss zwischen 2,7 und ‌2,9 Milliarden Euro an.