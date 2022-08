Laut Wood Mackenzie werden die Vorräte an Strassenverkehrsdiesel, Heizöl und anderen dieselartigen Kraftstoffen in der Region im November auf den niedrigsten Stand seit Anfang 2011 schrumpfen. Das bedeutet, dass die Versorgungspuffer kleiner als üblich sind, während sich Europa gleichzeitig auf eine potenziell schwere Energiekrise im Winter vorbereitet.

"Wir gehen davon aus, dass die Vorräte saisonüblich abnehmen werden, aber wir starten von einer sehr niedrigen Basis aus", sagte James Burleigh, leitender Analyst für die europäischen Ölmärkte bei der Beratungsfirma, zu den Gründen, warum die Vorräte im November voraussichtlich so niedrig sein werden. "Auf der Nachfrageseite haben wir den üblichen saisonalen Anstieg."

Diesel ist für Pkw und Lkw in Europa, wo die Verwendung seit jeher finanziell gefördert wird, unverzichtbar. Derartige Kraftstoffe werden auch in Schiffen verwendet und im Baugewerbe und in der verarbeitenden Industrie eingesetzt. Nach Angaben von Insights Global sind die Vorräte in unabhängigen Lagern im Ölhandelszentrum Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen auf dem niedrigsten Stand für diese Jahreszeit seit mindestens 2008.

Natürliche Knappheit

Europa ist strukturell knapp an Dieselkraftstoff und auf regelmässige Lieferungen aus Übersee angewiesen. Diese natürliche Knappheit könnte Anfang nächsten Jahres zu einem grösseren Problem werden, wenn ein EU-Importverbot für Einfuhren auf dem Seeweg aus Russland - derzeit der grösste externe Lieferant des Kontinents - in Kraft treten soll.

Selbst jetzt, zu einer Jahreszeit, in der die Lagerbestände in Europa normalerweise ansteigen, gibt es Anzeichen für Versorgungsengpässe. Der Ölraffineriebetreiber OMV Deutschland meldete einen "Run" auf Heizöl und Diesel. Auch Österreich, die Schweiz und Ungarn haben in den letzten Monaten angekündigt, dass sie Öl aus ihren Reserven freigeben werden.

Versorgung über den Rhein ist kritisch

Niedrige Pegelstände des Rheins - eines wichtigen Flusses für die Verschiffung von Kraftstoffen - sind dabei nicht hilfreich. Bei niedrigem Wasserstand können die Lastkähne nur eine begrenzte Menge laden. Das erschwert die Verschiffung von Kraftstoffen von der Ölhandelsdrehscheibe des Kontinents ins europäische Binnenland, insbesondere über den wichtigen Zwischenstopp Kaub, nahe Koblenz.

Ein Teil des Problems beim Aufbau von Lagerbeständen besteht darin, dass der Markt keine Anreize dafür bietet. Derzeit wird Kraftstoff für die Lieferung in den Wintermonaten mit einem Abschlag auf den August-Dieselfutures-Kontrakt gehandelt. Diese Struktur, die als Backwardation bekannt ist, signalisiert einen angespannten Markt und hält Händler davon ab, Kraftstoff in Vorratstanks zu lagern.

(Bloomberg)