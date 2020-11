Das Unternehmen mit Firmensitz in London strebt innerhalb von sieben Jahren einen Marktanteil von 15 Prozent im grössten europäischen Energiemarkt an. Es ist die jüngste Initiative in den globalen Expansionsplänen von Octopus. Zuvor hatte die Gesellschaft sich bereits auf die US-amerikanischen und australischen Strommärkte vorgewagt.

Octopus Energy wurde 2016 in Grossbritannien gegründet und befindet sich im Mehrheitsbesitz der Investmentgruppe Octopus Capital. Das Unternehmen konnte im Vereinigten Königreich etwa 1,7 Millionen Kunden gewinnen und gehört zu einer kleinen Gruppe von Start-Ups, die die Dominanz der traditionellen Versorger brechen wollen.

"Deutschland hat einen der grössten Energiemärkte für Privatkunden und erhält derzeit keine guten Konditionen. Die Kunden sind unterversorgt und zahlen mit die höchsten Strompreise in der EU", sagt Greg Jackson, Chief Executive Officer und Gründer von Octopus Energy. "Wir können dazu beitragen, dass die Kunden zu den Nutzniessern der Energiewende gehören und grünen Strom erhalten, der verfügbar und billig ist."

Octopus werde seine Energiepreise "transparent festsetzen, ohne böse Überraschungen, und die Kunden werden die Freiheit haben, zu wechseln, wann immer sie möchten", erklärte Jackson.

Octopus Energy kam im September letzten Jahres erstmals an den deutschen Markt mit der Übernahme des Münchener Startups 4hundred. Die Akquisition wurde in die neue Sparte integriert und in Octopus Energy Germany umbenannt. Das Unternehmen will mit einer Anfangsinvestition von 80 Millionen Euro seine Expansion anschieben.

(Bloomberg)