Novartis hat eine sogenannte Post-Hoc-Analyse der Ergebnisse einer kürzlich in der Zeitschrift "The Lancet" publizierten Phase-III-Studie veröffentlicht. Es habe sich gezeigt, dass eine hohe Dosierung des Produkts "Enerzair Breezhalers" die Verschlechterung der Krankheit bei Asthmapatienten im Vergleich zu einer mittleren Dosierung weiter reduziere, teilte der Konzern am Montag mit.

Die ergänzende Analyse der Daten der Studie mit dem Namen Iridium habe ausserdem gezeigt, dass das Sicherheitsprofil des Breezhalers mit Daten aus früheren Studien - namentlich des klinischen Entwicklungsprogramms Platinum der Phase III/IIIb - übereinstimmte.

Dies zeige das Potenzial der Wirkstoffe Indacaterolacetat, Glycopyrroniumbromid und Mometasonfuroat als sogenannte Step-up-Behandlungsoption zur weiteren Reduzierung von Asthma-Verschlechterungen bei Patienten mit unkontrolliertem Asthma, wurde Kenneth Chapman, Professor für Medizin an der Universität Toronto, in der Meldung zitiert.

(AWP)