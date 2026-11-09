Klaas Knot verfüge als ehemaliger niederländischer Zentralbankchef und Krisenmanager über ​eine «exzellente» Erfolgsbilanz, sagte der niederländische Finanzminister Eelco Heinen. Die Länder sollten den Wettbewerb um die EZB-Spitzenposition nicht als Auseinandersetzung zwischen nord- und südeuropäischen Staaten betrachten. Der spanische Wirtschaftsminister Carlos Cuerpo äusserte sich unterdessen optimistisch, dass der von Madrid nominierte Kandidat Pablo Hernandez de Cos das Rennen machen werde. Er verfüge über eigene Vorzüge – etwa 30 Jahre Erfahrung im Zentralbankwesen - sowie die Fähigkeit, einen Konsens zu finden. Er ‌habe zudem in seiner Zeit als Chef der spanischen Zentralbank Führungskompetenz bewiesen, sagte Cuerpo vor Journalisten. De Cos ist derzeit Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel.