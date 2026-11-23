Der Portfoliowert der Immobiliengesellschaft blieb im Vergleich zum Stand von Mitte Jahr stabil. Der Gesamtertrag stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode um 4,5 Prozent auf 53,4 (VJ 51,1) Millionen Franken, wie das Immobilien-Unternehmen am Montag mitteilte. Darin enthalten sind die Mieteinnahmen sowie die übrigen Erträge.