Die Vermietungen für die beiden Projekte schreiten voran. So stehe beim Campus Leman - Gebäude C die Vertragsunterzeichnung der letzten verbleibenden Etage unmittelbar bevor. Im Pulse in Lausanne seien 41 Prozent der jährlichen Zielmieteinnahmen von 7,5 Millionen Franken gesichert. Die Gespräche mit potenziellen Mietern verliefen positiv, auch wenn diese länger für ihre Entscheidungen benötigten als bisher.