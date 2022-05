Peking befindet sich in Gesprächen mit Moskau, um zusätzliche Liefermengen zu erwerben, wie Personen mit Kenntnis des Vorhabens berichten, die nicht namentlich genannt werden wollten. Das Rohöl würde zur Auffüllung der strategischen Erdölreserven Chinas verwendet werden. Die Gespräche würden auf Regierungsebene ohne direkte Beteiligung von Ölgesellschaften geführt, sagte eine der Personen.

Der globale Ölmarkt hat mit einer Hausse auf Moskaus Einmarsch in die Ukraine reagiert. Der Preis russischen Rohöls indessen ist gesunken. Käufer ziehen sich zurück, um ihren Ruf nicht zu schädigen oder nicht in finanzielle Sanktionen verwickelt zu werden. Das hat China die Möglichkeit gegeben, seine riesigen strategischen Reserven, die normalerweise in Notfällen oder bei plötzlichen Störungen angezapft werden, billig aufzufüllen.

Die Aussenministerien sowohl Chinas als auch Russlands reagierten nicht sofort auf Bitten um Stellungnahme.

Einzelheiten zu den Mengen oder Bedingungen eines möglichen Abkommens seien noch nicht entschieden worden, sagte eine darüber informierte Person. Es gebe keine Garantie, dass ein Abkommen zustande kommt.

(Bloomberg)