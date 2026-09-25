Nach Reuters-Informationen sondieren amerikanische und iranische Unterhändler in ​New York derzeit einen schrittweisen Ausstieg aus ​dem Krieg, der die ​Wiedereröffnung der Strasse von Hormus durch Teheran und die ‌Aufhebung der Wirtschaftsblockade gegen den Iran durch Washington vorsieht. Experten gehen jedoch davon aus, dass der Preisrückgang ​beim ​Öl aufgrund der unklaren Gemengelage ⁠in Nahost erst einmal ​begrenzt sein dürfte. ⁠Die jüngsten Angriffe der Huthis seien eine deutliche ‌Erinnerung daran, dass kritische Ölressourcen weiterhin im Visier stünden, sagte Tim Waterer, Chefanalyst bei ‌KCM Trade.