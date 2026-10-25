Am 3. November stehen die Zwischenwahlen in den USA an - und Umfragen legen nahe, dass die Republikaner mindestens in einer der beiden Kongresskammern ihre Mehrheit verlieren könnten. Viele Wähler sind unzufrieden mit Präsident Donald Trump, die hohen Lebenshaltungskosten und der Krieg gegen den Iran machen ihnen Sorgen. Viele Experten gehen daher von Zugewinnen der oppositionellen ‌Demokraten aus. Doch ⁠ist ein erdrutschartiger Sieg in gar beiden Kammern bereits ausgemachte Sache? Nicht unbedingt, meinen mehrere Analysten und Parteistrategen in Gesprächen mit der Nachrichtenagentur Reuters. Hier sind sechs Gründe, warum die Demokraten bei den «Midterms» womöglich ⁠doch nicht so erfolgreich sein könnten, wie mancher erwartet: