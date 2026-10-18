Zugleich wird es in Europa zunehmend schwieriger, noch Lücken zu finden. ‌Der bislang zollbegünstigte Export von Hybridautos soll nach einer Einigung zwischen der EU-Kommission und der Regierung in Peking gedeckelt werden. Die besten Händlerstandorte sind besetzt. Zudem sind Investitionen in Ersatzteile und Werkstätten nötig, um die europäischen Kunden langfristig zu binden. Auch spielt der Weiterverkauf gebrauchter Autos ‌in Europa eine wichtigere Rolle als in China, zumal bei Elektroautos der Leasing-Anteil steigt. All das kostet Zeit ​und Geld. Great Wall etwa ist bei seinem ersten Versuch gescheitert und versucht sich jetzt an einem Comeback.