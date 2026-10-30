Der Octavian-Analyst Alessandro Foletti begründete den Entscheid mit dem starken dritten Quartal. Der Industriekonzern verbuchte den fünften Umsatzanstieg in Folge und verzeichnete dabei die höchste Wachstumsdynamik der jüngeren Vergangenheit. Bemerkenswert sei, dass sämtliche Divisionen zu dieser Entwicklung beigetragen haben. Ungeachtet des Margendrucks durch höhere Materialkosten im Segment Materials & Equipment rechnet Foletti von Octavian auf breiter Front mit fortgesetztem Wachstum. Folglich revidiert er seine Schätzungen um 2 bis 4 Prozent nach oben. Die jüngst bestätigte Jahresprognose des Managements ordnete der Experte als konservativ ein und stuft die Aktie auf dem aktuellen Niveau als attraktiv bewertet ein.