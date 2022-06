"Auch der E-Commerce kann sich den Auswirkungen von Krieg, steigenden Preisen und verunsicherten Verbrauchern nicht entziehen", teilte der Branchenverband bevh am Donnerstag mit. Die Branche kehre nach zweistelligen Zuwachsraten in den Vorjahren nun in gewohnte Wachstumspfade zurück. Die Erlöse im gesamten E-Commerce mit Waren fielen demnach von Anfang April bis Mitte Mai um 6,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Umsatzrückgänge trafen alle Warengruppen ausser Dinge des täglichen Bedarfs wie etwa Lebensmittel, Drogerie und Tiernahrung. Dieser Bereich steigerte den Online-Umsatz trotz mauer Konsumstimmung um 4,1 Prozent.

"Wir sehen derzeit zwei Effekte: eine Normalisierung der Umsätze gegenüber dem Hoch aus dem Vorjahr und einen Kriegs-Malus samt verunsicherter Verbraucher", sagte Experte Frank Düssler vom Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (bevh). Dass die Umsätze im gesamten Onlinehandel trotz Krise nur schwach gesunken seien, zeige die Widerstandskraft der Branche in einem sehr angespannten Umfeld.

Stärkste Verlierer sind die Segmente DIY (Do it yourself) & Blumen (minus 15,2 Prozent), Auto, Motorrad & Zubehör (minus 14,5 Prozent), Elektroartikel (minus 14,4 Prozent) und Heimcomputer samt Zubehör (minus 12,8 Prozent). Am besten behaupten konnten sich die Sparten Bürobedarf (plus 11 Prozent), Heimtextilien (plus 9,6 Prozent) und Tierbedarf (plus 8,6 Prozent).

"Reine Onlinehändler und Marktplätze verlieren derzeit zwar auch, zeigen sich aber widerstandsfähiger als der Gesamtmarkt", sagte Düssler. Multichannel-Händler, also stationäre Läden mit zusätzlichem Online-Angebot, hingegen schwächeln deutlicher. "Gut möglich, dass diese aktuell einen Teil ihrer Online-Zuwächse abgeben, weil sie sich derzeit auf das stationäre Geschäft konzentrieren."

Im Januar hatte der bevh für 2022 noch ein Wachstum beim Brutto-Umsatz von Waren im E-Commerce um zwölf Prozent auf 111 Milliarden Euro prognostiziert. Diese Schätzung sei nun wegen des Ukraine-Kriegs nicht mehr zu halten, erklärte der bevh. Der Verband wagt derzeit noch keine neue Prognose. Das zweite Corona-Jahr 2021 hatte dem Online-Handel in Deutschland sogar ein starkes Plus von rund 19 Prozent auf knapp 100 Milliarden Euro beschert.

