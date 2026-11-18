Der Chemiekonzern BASF muss im Übernahmepoker um den Rivalen Evonik ‌Insidern ⁠zufolge nicht nur die gebotene Summe ⁠nachbessern, um die Essener zu überzeugen. «Es geht ‌nicht nur um eine Zahl ‌auf dem Papier», ​sagte ein Insider im Umfeld des Essener Spezialchemiekonzerns. Evonik wolle eine industrielle Logik in den Plänen erkennen können, um ‌in Gespräche einzusteigen, sagte ein anderer Insider. Es gehe nicht allein um mehr Geld.