Seit dem Rekordhoch von mehr als 126'000 Dollar im Oktober 2025 büsste ein Bitcoin 40 Prozent seines Werts ein. Mittel- und längerfristig gesehen ist der Bitcoin allerdings weiter eine der erfolgreichsten Anlageklassen. In den vergangenen fünf Jahren zog der Kurs um fast 60 Prozent an; seit September 2016 verteuerte sich der Bitcoin um mehr als 12.000 Prozent. Das heisst: Der Kurs kletterte um mehr als das 120-Fache nach oben.