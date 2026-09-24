Hart ins Gericht geht der Wirtschaftsprofessor mit Sergio Ermotti. Kunz gibt dem UBS-Chef die Schuld am Entscheid des Ständerats. Die Interviews und Stellungnahmen von Ermotti in den letzten Tagen seien ein Schuss in den Ofen gewesen. «Die Aussagen sind so negativ rübergekommen, nicht nur beim Publikum und bei den Medien, sondern auch bei den Politikern.»