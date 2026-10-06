Am Montag sei zudem ein Schiff, das auf der Einfahrt in die Strasse von Hormus unterwegs war, von den iranischen Revolutionsgarden angewiesen worden, umzukehren, andernfalls würde das Schiff zum Ziel eines Angriffs. Der Kapitän des Tankers habe bestätigt, dass der Anweisung Folge geleistet wurde. Die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtete am Montagabend, insgesamt sei der Iran in den vergangenen sieben Tagen gegen 13 Schiffe vorgegangen.