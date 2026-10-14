RALF UMLAUF, HELABA:

«Erneut ein kräftiger Anstieg ​der Inflationsrate. Unter dem Eindruck ​der deutlich erhöhten ​Benzin- und Dieselpreise ist der Verbraucherpreisindex im ‌September kräftig gestiegen. Auch die Jahresveränderungsrate des Kern-Verbraucherpreisindexes (ohne Nahrungsmittel und Energie) hat unerwartet ​stark ​zugelegt. Hier liegt der ⁠Wert zwar niedriger ​bei 2,6 Prozent, ⁠dennoch ist auch dies klar mehr ‌als das Fed-Ziel von 2,0 Prozent. Die Zinserhöhungserwartungen bezüglich der ‌Fed werden somit wieder etwas ​angeheizt.»