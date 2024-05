Anwohner in Dschabalia warfen den israelischen Streitkräften vor, Häuser mit zivilen Bewohnern zu bombardieren. «Wir wissen, dass viele Familien in ihren Häusern in der Falle sitzen», sagte ein Anwohner der seinen Namen nicht nennen wollte. Das israelische Militär hielt dem entgegen, es habe im Zentrum von Dschabalia einen Einsatz gegen «terroristische Personen und Infrastruktur» begonnen. Dabei sei eine grosse Zahl von «Terroristen» eliminiert worden, hiess es in einer Erklärung. Auch in Rafah im Süden des Gazastreifens an der Grenze zu Ägypten setzten israelische Truppen nach Angaben von Anwohnern ihren Einsatz fort.