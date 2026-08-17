Daraufhin verschärften die Behörden in mindestens zehn Gebieten wieder die Kontrollen für ‌den Verkauf an Tankstellen, wie unter anderem Regionalmedien melden. Benzin war ‌am Montag an einigen Tankstellen im Raum Moskau ​nicht erhältlich, während Diesel fast überall verfügbar war, berichten Augenzeugen. Die Versorgungskrise hatte im Mai begonnen und sich bis Juli auf fast alle Teile des Landes ausgeweitet. Auslöser waren der Ausfall mehrerer Raffinerien nach Drohnenangriffen sowie ein saisonal bedingter Anstieg der Nachfrage.