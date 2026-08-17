Um den heimischen Markt zu stützen, ‌verhängte die Regierung ein Exportverbot für Benzin und Diesel, senkte die Qualitätsanforderungen und begann mit dem Import von Erdölprodukten. Ende Juli hatte sich die Lage zunächst stabilisiert, woraufhin einige Regionen ihre Beschränkungen aufhoben oder ​lockerten. Eine neue Welle von Drohnenangriffen auf Ölraffinerien Ende Juli und ​Anfang August führte zu neuen Engpässen und Verkaufsauflagen.