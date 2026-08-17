Der Abbruch reiht sich in eine Serie von Rückschlägen ein, die das Vertrauen der Anleger zuletzt gedämpft und die Medikamenten-Pipeline von AstraZeneca verstärkt ‌in den Fokus gerückt haben. Zuvor war bereits das Herzmedikament Wainua in einer späten Studienphase gescheitert. Zudem verweigerten die US-Behörden dem Brustkrebsmittel Camizestrant wegen des Studiendesigns ​die Zulassung, und auch das Medikament Ultomiris verfehlte bei einer ​seltenen Krankheit die Ziele. AstraZeneca hält dennoch ​an seiner Prognose fest, den Jahresumsatz bis 2030 auf 80 Milliarden Dollar zu steigern. ‌Um dieses Ziel zu erreichen, ist der Konzern auf die erfolgreiche Markteinführung von bis zu 20 neuen Medikamenten angewiesen.