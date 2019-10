Was die Spatzen am Hauptsitz von AMS im österreichischen Unterpremstätten bereits von den Dächern pfiffen, ist seit Freitagabend offiziell: Der Sensorenhersteller lanciert erneut eine Übernahmeofferte für die ehemalige Siemens-Tochter Osram.

An der Höhe der Offerte von 41 Euro je Aktie in bar ändert sich nichts, wohl aber an der Mindestannahmeschwelle. Mit 55 Prozent liegt letztere unter den ursprünglich angestrebten 62,5 Prozent. Das macht ein Zustandekommen des Übernahmeversuchs wahrscheinlicher. Knapp 20 Prozent der ausstehenden Titel hat sich AMS bereits im offenen Markt zusammengekauft.

Im vorbörslichen Handel von Julius Bär ist nun aber erst einmal Durchatmen angesagt. Nachdem die AMS-Aktie am Freitag um fast 5 Prozent tiefer aus dem Handel ging, erholt sie sich zur Stunde um 0,8 Prozent auf einen Mittelkurs von 43,10 Franken. Zeitweise wurden am frühen Montagmorgen sogar noch höhere Kurse gestellt.

Analysten zufolge kommt der erneute Übernahmeversuch nicht überraschend, hatte AMS nach dem Scheitern des ersten Versuchs doch bereits durchblicken lassen, dass weiterhin Interesse bestehe. Allerdings zeigt man sich in Expertenkreisen erleichtert darüber, dass der Sensorenhersteller das Angebot für Osram nicht noch einmal erhöht hat.

Ausländische Spekulanten liegen bereits auf der Lauer

Während die einen Analysten, unter ihnen jene der Bank Vontobel und der Zürcher Kantonalbank, die Osram-Übernahme begrüssen, äussern sich andere Unternehmensexperten eher skeptisch.

Wie aus dem hiesigen Berufshandel verlautet, liegen ausländische Spekulanten bereits auf der Lauer. Ihre Rechnung ist denkbar einfach: Je tiefer sie die Kurse im Vorfeld der 1,6 Milliarden Euro schweren Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Osram-Übernahme mittels Leerverkäufen drücken können, desto günstiger lassen sich ihre Wetten im Zuge der Ausgabe neuer Aktien wieder schliessen.

Gemäss Schätzungen aus dem Handel setzen Leerverkäufer bei AMS momentan mit rund 6 Prozent der ausstehenden Titel auf rückläufige Kurse - Tendenz steigend (cash berichtete). Die Gefahr, dass die AMS-Aktie auf Wochen hinaus zum Spielball von Spekulanten wird, ist deshalb ziemlich gross.