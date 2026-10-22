Volkswirte hatten im Schnitt mit 200'000 Anträgen gerechnet. Der Wert der Woche zuvor wurde leicht nach oben revidiert - um 1000 auf 200'000. Die Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt gilt grundsätzlich als weiter robust und die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe im längerfristigen Vergleich als niedrig. Der Anfang des Monats veröffentlichte Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für September hatte allerdings Anzeichen von Schwäche gezeigt.