Ursina Kubli, Leiterin Immobilien Research Zürcher Kantonalbank:

«Nach der Umsetzung fällt die Besteuerung des Eigenmietwerts auf alle selbstgenutzten Liegenschaften weg. Im Gegenzug entfallen auch die mit diesen Liegenschaften verbundenen Unterhalts- und Schuldzinsabzüge. Um den Eigenheimkauf etwas leichter zu machen, gilt hierfür eine Ausnahme: Bis zu zehn Jahre nach dem Erwerb können Schuldzinsen im Umfang von maximal 10’000 Franken Ehepaare und 5’000 Franken für Alleinstehende in Abzug gebracht werden. Der Abzug nimmt über zehn Jahre linear um jährlich zehn Prozent ab.