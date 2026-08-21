Die parteipolitische Trennlinie verlaufe klar zwischen links und rechts. Bei den Sympathisierenden der Grünen (84 Prozent Ja) und der SP (64 Prozent Ja) ist die Zustimmung hoch. Auch bei der GLP-Anhängerschaft finde die Vorlage mit 55 Prozent eine Mehrheit, obwohl die Parteileitungen von SP und GLP die Initiative ablehnen. Die Wählerschaften von Mitte, SVP und FDP seien mehrheitlich dagegen.